Черновицкий университет одели в 6-метровую вышиванку (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году инициативу проведения Дня вышиванки взяла на себя власть Черновцов.

Утром вышитую сорочку подарили маленькому черновчанину, который первым родился в этот день.

На официальном открытии праздника в Черновицком национальном университете одетые в вышиванки студенты создали живой символ ЮНЕСКО, посвященный признанию в этом году резиденции Буковинских митрополитов (ныне – центральный корпус ЧНУ) историческим мировым наследием.

Сотни студентов, преподавателей, представителей областной и городской власти, депутаты, представители религиозных конфессий, жители города собрались на праздник возле центрального корпуса университета в вышитых сорочках. Балкон центрального корпуса университета украсили огромной вышиванкой длиной 6 м.

Поздравили собравшихся с праздником представители областной и городской власти, руководство ЧНУ. В частности, председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев озвучил намерение инициировать перед правительством проведение Дня вышиванки на национальном уровне.

В завершение своеобразный перфоманс провели в галерее Ратуши (городского совета) студенты ЧНУ, которые представили 40 старинных буковинских костюмов из личной коллекции заслуженного деятеля искусств Украины Николая Шкрибляка.

По словам собирателя древностей, коллекцию старинной буковинской одежды он собирал на протяжении многих лет и продолжает собирать. Для экспозиции он отобрал сорочки и плахты. Представлены вышиванки с конца XIX века до послевоенных лет.