Богата земля Днепропетровская: 75 официальных миллионеров
10:51, 05 мая 2012Общество
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В Днепропетровской области доходы за 2011 год в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 75 человек - на общую сумму 590 млн грн.
В среднем на одну декларацию приходится 29 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе в Днепропетровской области.
«Анализ поданных деклараций свидетельствуют о положительных изменениях в ментальности наших граждан», - отмечается в сообщении.
Доходы за прошлый год задекларировали 49,4 тыс. жителей области, в том числе почти 17,8 тыс. государственных служащих, что на 38% больше, чем за 2010 год.
Общая сумма задекларированных доходов - свыше 1,4 млрд грн. В среднем на одну декларацию приходится 29 тыс. грн.
Больше всего деклараций традиционно подали сельские жители - 7,6 тыс. на сумму более 18 млн грн.
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