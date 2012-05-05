Богата земля Днепропетровская: 75 официальных миллионеров

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе в Днепропетровской области.

«Анализ поданных деклараций свидетельствуют о положительных изменениях в ментальности наших граждан», - отмечается в сообщении.

Доходы за прошлый год задекларировали 49,4 тыс. жителей области, в том числе почти 17,8 тыс. государственных служащих, что на 38% больше, чем за 2010 год.

Общая сумма задекларированных доходов - свыше 1,4 млрд грн. В среднем на одну декларацию приходится 29 тыс. грн.

Больше всего деклараций традиционно подали сельские жители - 7,6 тыс. на сумму более 18 млн грн.