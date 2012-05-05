Цены на съемные квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Святошинский район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 378 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 606 долл./месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 606 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 784 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 927 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 503 долл., 2-комнатных – на 26 долл., до 836 долл., 3-комнатных – на 12 долл. – до 975 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 391 долл., 2-комнатных – на 7 долл. – до 501 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 722 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 472 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 587 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 734 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 429 долл., 2-комнатных – на 14 долл., до 571 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 684 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. - до 404 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 536 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 703 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл., до 378 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 510 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 649 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл. – до 385 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 528 долл., 3-комнатных – на 10 долл. – до 634 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 382 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 488 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 606 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 13 долл. – до 387 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 510 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 654 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в январе-марте 2012 года выросла на 5,62% (32 долл.) – до 601 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.