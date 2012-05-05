Киев ликвидирует театральные кассы

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец, отметив, что уже даже есть соответствующий проект решения Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

По словам А.Бригинца, речь идет о проекте решения «О прекращении коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) «Дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс».

«На самом деле театральные кассы надо не закрывать, а поставить в центре города и каждом районе столицы, чтобы все имели возможность покупать билеты рядом с домом. Тем более, что Стратегия развития Киева предусматривает увеличение посещения театров в 3,5 раза», - отметил А.Бригинец.

Депутат выразил обеспокоенность, что в Киеве могут быть ликвидированы вообще все убыточные предприятия в сфере культуры.

По его информации, в перечень заведений культуры, которые работали с убытками в 2011 году, входят, в частности, музыкально-драматический цыганский театр «Романс»; Киевская малая опера; Парк культуры и отдыха «Гидропарк»; Центральный парк культуры и отдыха; кинотеатр «Загреб»; кинотеатр «Киевкинофильм»; ГКП «Экран»; Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

«Как видим, убыточных заведений культуры много. Если мы все начнем закрывать, то мы останемся без культуры. Наоборот, важно популяризировать театральные кассы, принадлежащие городу, а не ликвидировать», - убежден А.Бригинец.

Он отметил, что на одном из ближайших заседаний комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма будет рассматриваться проект решения о ликвидации муниципальной сети театральных касс.