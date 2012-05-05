«Студенческая республика» принесла на Банковую «Тарасову карту»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что свой проект студенческие лидеры презентовали во время встречи с советником Президента Украины Анной Герман.

Речь идет о проекте по созданию всеукраинской электронной карты объектов, связанных с жизнью и деятельностью Великого Кобзаря. Студенты Украины вместе со своими ровесниками из диаспоры намерены разработать и систематизировать такую карту шевченковских достопримечательностей.

Предусматривается, что проект «Тарасовой карты» будет реализовываться при участии добровольцев (в основном из студенческой и научной молодежи) с помощью современных интерактивных технологий.

4 мая на встрече в Администрации Президента студенты презентовали технические аспекты проекта – принцип его работы, определение характера объектов аудита и тому подобное. Вместе с директором Национального музея Тараса Шевченко Дмитрием Стусом участники беседы также обсудили сроки реализации проекта.

Председатель «Студенческой республики» Павел Викнянский выразил уверенность, что начатое сотрудничество студенчества и власти будет конструктивным. «Много лет мы ждали, что государство и Президент - как глава государства - это сделает. Сейчас мы видим, что такой диалог начал происходить», - отметил он.

«Мы готовы взяться за ответственные дела и считаем, что это не политические, а патриотические вещи», - подчеркнул председатель организации.

Идея привлечь студенчество к реализации Указа главы государства по подготовке к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко возникла на первой встрече представителей «Студенческой республики» с советником Президента А.Герман, которая состоялась 20 апреля этого года, напомнили в пресс-службе.