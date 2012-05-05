Азаров: мы рады турецким строителям, но...

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.

«Турецкие компании широко участвуют в различных строительных проектах в Украине. Мы приветствуем ваши компании на нашем рынке. Но хотелось бы, чтобы и наши компании строительные также участвовали в работе на турецкой территории», - сказал Н.Азаров.

Также он отметил возможность расширения двухстороннего сотрудничества в научно-технической сфере. «Можно было бы активизировать сотрудничество между Национальным советом по науке и технологиям Турции и нашим Государственным агентством по науке и информатизации», - сказал премьер.