Азаров: мы рады турецким строителям, но...
05:26, 05 мая 2012Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что украинские строительные компании могут активно работать на рынке Турции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.
«Турецкие компании широко участвуют в различных строительных проектах в Украине. Мы приветствуем ваши компании на нашем рынке. Но хотелось бы, чтобы и наши компании строительные также участвовали в работе на турецкой территории», - сказал Н.Азаров.
Также он отметил возможность расширения двухстороннего сотрудничества в научно-технической сфере. «Можно было бы активизировать сотрудничество между Национальным советом по науке и технологиям Турции и нашим Государственным агентством по науке и информатизации», - сказал премьер.
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