Порошенко про Беларусь, пиво и начало огромной работы

Как сообщила УНИАН пресс-служба министра, на встрече с коллективом АО «Оболонь» П.Порошенко сообщил, что правительство Республики Беларусь 4 апреля издало постановление, которым отменило ограничение доступа продукции украинских пивоваров на рынок страны.

«Ожидаю скорейшего восстановления поставок украинского пива на внешний рынок. Для нас принципиальным было решить эту проблему до начала летнего сезона, поскольку пиво - сезонный продукт. Именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы уже в мае украинские пивовары имели доступ на рынок Беларуси», - сказал П.Порошенко.

Президент АО «Оболонь» Александр Слободян отметил, что это очень важно не только для корпорации, но и для экономики Украины в целом. «До установления ограничений наши прямые поставки на рынок Беларуси составляли 7,2%, а в прошлом году этот показатель составил 1,7%», - сказал А.Слободян. Он выразил убеждение, что со временем украинские пивовары восстановят утраченные позиции на внешнем рынке.

Открытие рынка Беларуси для украинского пива и открытие российского рынка для украинской молочной продукции П.Порошенко назвал лишь началом огромной работы. На очереди, по словам министра, проведение переговоров с Молдовой, на рынке которой тоже есть определенные проблемы с поставкой украинской продукции.

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Напомним, в 2010 году Беларусь ввела регулирование розничных цен на пиво, безалкогольные напитки. Во время таможенного оформления на белорусской территории на украинские товары устанавливали необоснованно завышенную таможенную стоимость, из-за чего украинская продукция становилась неконкурентоспособной. Поэтому ежеквартально украинская отрасль пивоварения теряла 12,7 млн грн.

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. было введено лицензирование импорта пива украинского происхождения сроком до 31.12.2012 года.

Импорт в Республику Беларусь пива солодового может осуществляться только по разовым лицензиям, которые выдает Министерство торговли Республики Беларусь по согласованию с Белорусским государственным концерном пищевой промышленности "Белгоспищепром" и при условии подписания соглашения между украинскими производителями пива и концерном "Белгоспищепром", которое устанавливает минимальные отпускные цены на пиво солодовое.

Поскольку в соглашении между украинскими производителями и концерном "Белгоспищепром" не прописан четкий механизм определения цены, белорусская сторона устанавливает необоснованно завышенные цены, которые препятствуют свободному доступу украинского пива на рынок Республики Беларусь.

В настоящее время в Украине насчитывается около 30 крупных и средних предприятий, производящих пиво солодовое, из них 7 заводов осуществляют экспортные поставки. Доля 4 предприятий: ОАО "Оболонь", ОАО "Сан ИнБев Украина", ОАО "Пивобезалкогольный комбинат" Славутич ", ЧАО" Миллер Брендз Украина "в 2011 году составила 94,7% от общего объема производства пива в Украине.