Собачий корм стал источником заболевания

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей министерства здравоохранения, люди могли заразиться, когда брали корм для животных руками.

«Люди могли заразиться, когда трогали (руками) корм для животных, зараженный сальмонеллезом, либо имея контакт с животными (употреблявшими в пищу данный корм) или при соприкосновении с загрязненными поверхностями», - приводит агентство заявление министерства здравоохранения штата Огайо.

По его данным, пять человек были госпитализированы. Среди заразившихся - четырехмесячный младенец и 74-летняя женщина.

Источником заражения стал корм для собак.

В ноябре прошлого года санитарные службы США начали проверку сухого корма для домашних животных в крупнейших торговых сетях, из-за опасений, что корм может стать источником заражения человека сальмонеллезом.

Инспекторы управления брали пробы кормов в крупнейших торговых сетях США. Проверки касаются не только кормов для кошек и собак, но также и для кроликов, рептилий, птиц, аквариумных рыбок, хомяков и морских свинок.

Человек может заразиться сальмонеллезом, если в пищу попадают испорченные или зараженные продукты. Инфекция также может попасть в организм через немытые руки, предполагают медики.