После обнаружения взрывчатки Чернигов патрулирует милиция

Об этом А.Соколов заявил в комментарии УНИАН.

По его словам, все службы сработали оперативно и точно. "На сегодняшний день у черниговчан нет оснований волноваться", - заверил городской председатель.

Он подчеркнул, что все мероприятия в городе, запланированные на 9 мая, состоятся в полном объеме, хотя патрули милиции будут усилены. "Сейчас еще продолжается усиленное патрулирование города стражами порядка", - заметил А.Соколов.

Также он выразил надежду, что торжественные мероприятия на День Победы в Чернигове, как всегда, будут яркими и массовыми. В частности, в этот день в областном центре запланировано возложение цветов к могиле погибших солдат во время освобождения Чернигова в сквере имени Попудренко, митинг-реквием на Мемориале Славы и проведение на Красной площади тематической программы "В шесть часов вечера после войны" при участии хора ветеранов и любительских коллективов, коллективов военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Чернигова, в сквере имени Попудренко, возле светомузыкального фонтана в урне для мусора работники милиции обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. Предмет осмотрели представители соответствующих служб и обезвредили его на месте.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по признакам статьи 296 части 4 Уголовного кодекса Украины "хулиганство", которое карается лишениям свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.