ВМС Украины и ЧФ готовятся к празднованию Дня Победы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель командующего ВМС Украины, командующий парадом от украинской стороны вице-адмирал Сергей Елисеев перед началом первой репетиции торжественного марша непосредственно по улицам Севастополя.

По информации вице-адмирала, всего в репетиции, а также в намеченной на 7 мая генеральной репетиции участвует около 1300 человек, 12 парадных расчетов (состоящих 50 на 50 из военнослужащих ВМС Украины и ЧФ РФ – УНИАН).

Начальник береговых войск ЧФ РФ, командующий парадом с российской стороны генерал-майор Александр Остриков, в свою очередь, в интервью журналистам подчеркнул: «Уникальность парада заключается в том, что мы плечом к плечу идем совместно в едином строю с Военно-Морскими силами Украины. Праздник великий, думаю, выступим достойно».

По утверждению генерал-майора, «в нынешнем году уровень подготовки возросший». По мнению А.Острикова, осуществлять совместное торжественное прохождение «очень важно», поскольку, по его словам, «мы в едином строю с Военно-Морскими силами Украины отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны».

Как сообщал УНИАН, украинские ВМС 9 мая в Севастополе во время торжественного прохождения будут представлены парадными расчетами из числа курсантов, младших и старших офицеров Академии ВМС им. Нахимова, парадными расчетами подразделений Войск береговой обороны, учебного центра, корабельного состава флота, а также почетным караулом, барабанщиками, сводным оркестром, группой знаменосцев, фанфаристами и линейными. В торжественном прохождении также примут участие парадные расчеты подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Общая численность войск ВМС Украины и Воздушных сил ВС Украины на торжественном марше составит более 600 военнослужащих.