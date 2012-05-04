Судья получил угрозы на мобильный телефон

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, сообщение об угрозах в милицию поступило вчера, 3 мая

«Обратился председатель одного из райсудов области и сообщил о том, что вечером 2 мая ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и угрожал физической расправой ему и его родственникам», - говорится в сообщении.

Физическая расправа, по словам звонивших, наступит, если судья не прекратит рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статьям 175 (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) и 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины, которые находятся в его производстве.

На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).