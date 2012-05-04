Азаров призвал Турцию ликвидировать проблемы на таможне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.

«Наши компании жалуются на неоправданно жесткие бюрократические процедуры, применяемых турецкими таможенными органами», - сказал он.

Премьер предложил обеспечить невозможность возникновения таких проблем в готовящемся соглашении о свободной торговле между Украиной и Турцией.

«В рамках подготовки соглашения о свободной торговле мы должны отработать схемы четкого оперативного реагирования на такие ситуации», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что в июне состоится визит в Турцию главы украинской таможенной службы Игоря Калетника, в ходе которого можно будет договориться о ликвидации существующих проблем.

«Я думаю, что в рамках этого визита можно будет многие вопросы снять… Я уверен, что мы с вами можем принять меры, чтобы таких случаев в нашей практике не было», - сказал он.

Н.Азаров также выразил надежду, что товарооборот между Украиной и Турцией может вырасти до 20 млрд долл. «В лучшие годы товарооборот между нашими странами достигал 8 млрд. Сейчас он немножко уменьшился. Но наш президент и ваш премьер-министр поставили задачу довести наш товарооборот до 20 млрд. долларов. Я думаю, что это вполне реальная цифра», - сказал премьер-министр.