Работники депо избили четырех человек, в том числе журналиста

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным заместителя прокурора области Дениса Андреева, в ходе проведенной проверки было установлено, что 28 апреля около 18.30 на перроне станции Николаев - Грузовой возник инцидент между жителями г. Николаева: двумя работниками пассажирского вагонного депо ст. Николаев и несколькими николаевцами, среди которых находился редактор телерадиокомпании «Март» О.Гордей.

Во время осуществления жителями города любительской фотосъемки указанные работники депо из хулиганских мотивов, грубо нарушая общественный порядок, высказывали недовольство по поводу процесса фотосъемки и причинили горожанам телесные повреждения. Кроме того, хулиганы повредили имущество указанных лиц - карманный компьютер и фотоаппарат.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, один из работников находился в «состоянии острой интоксикации вследствие употребления алкоголя».

Следователи линейного отдела на станции Николаев УМВД Украины на Одесской железной дороге возбудили уголовное дело в отношении работников пассажирского вагонного депо ст. Николаев. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц).

Дело находится на контроле прокуратуры Николаевской области.