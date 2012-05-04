В Киеве 6 мая временно закроют две станции метро
21:24, 04 мая 2012Общество
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В столице 6 мая, в связи с проведением финала кубка Украины между командами "Шахтер" и "Металлург" на стадионе НСК "Олимпийский" состоятся изменения в режиме работы метрополитена.
Олимпийская на время финала будет пустовать
Как сообщается на официальном сайте КП “Киевский метрополитен”, в этот день с 17.30 до 19.30 и на один час по окончании матча станции "Олимпийская" и "Дворец спорта" будут закрыты для пассажиров на вход и выход.
В указанный период станция "Дворец спорта" будет работать как пересадочная с линии на линию, а станцию "Олимпийская" поезда будут проезжать без остановки.
Кроме этого, перед началом футбольного матча и после его окончания, в случае необходимости, возможно ограничение входа пассажиров на станцию "Площадь Льва Толстого".
Также для перевозки болельщиков предусмотрены дополнительные резервные составы для выпуска их на линии метрополитена.
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