Укрзализныця обещает доставлять из Донецка во Львов за 12 часов

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил начальник главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько.

По его словам, основными «хаб-центрами» будут служить центральные вокзалы всех крупных городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Симферополя, Одессы, Ивано-Франковска, Хмельницка и др.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на Донецкой железной дороге (ДЖД) основным пересадочным пунктом будет станция Донецк, на Львовской железной дороге (ЛЖД) - станция Львов, на Южной железной дороге (ЮЖД) — станции Харьков-Пассажирский, Лозовая, Красноград, Изюм, Козачья Лопань, Сумы, Смородино, Пушкарное, Полтава-Киевская, Полтава-Южная, Кременчуг, Ромодан, Ромны.

На Одесской железной дороге статус «хабов» получат станции Знаменка, станция им. Тараса Шевченко, на Юго-Западной железной дороге - Ворожба, Бахмач и Нежин.

По словам А. Иванько, новый график курсирования поездов составлен с учетом введения новых межрегиональных экспрессов Hyundai, которые позволят осуществлять поездки по Украине в течение одного дня.

«Например, сейчас поездом прямого сообщения из Львова в Донецк пассажир едет 23,5 часа, а с вводом электропоездов Hyundai пассажир сможет с пересадкой в Киеве добраться из Львова в Донецк вдвое быстрее», - сказал он.

Кроме того А. Иванько отметил, что «пассажиры, которые привыкли путешествовать беспересадочными поездами, спустя какое-то время привыкнут к новой системе организации перевозок».

Справка УНИАН. Новый график движения поездов на 2012-2013 год будет введен с 00 часов 27 мая. В новом графике движения разработано расписание для назначения 298 пар поездов, из них 156 во внутреннем сообщении, 125 со странами СНГ и 17 со странами Запада.