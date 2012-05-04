Взрывы в Днепропетровске продолжат расследовать как теракт
18:03, 04 мая 2012Общество
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Генпрокурор Украины заявляет об отсутствии оснований для изменения квалификации преступления в Днепропетровске, и взрывы будут расследоваться как теракт.
Взрывы будут расследоваться как теракт
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.
«Дело как было возбуждено по теракту, так и есть. Поэтому нет никаких оснований для изменения квалификации этого преступления», - сказал В.Пшонка, заверив при этом, что правоохранительные органы делают все для того, чтобы раскрыть данное преступление.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.
По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.
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