Взрывы в Днепропетровске продолжат расследовать как теракт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Дело как было возбуждено по теракту, так и есть. Поэтому нет никаких оснований для изменения квалификации этого преступления», - сказал В.Пшонка, заверив при этом, что правоохранительные органы делают все для того, чтобы раскрыть данное преступление.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Дело расследует СБУ.