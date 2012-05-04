В ночь на 4 мая в автокатастрофе погиб журналист Вадим Кульпинов. Об этом, как сообщает Телекритика, в сети Facebook написали его родные и друзья.

Как сообщила начальник пресс-службы УГАИ ГУМВД Киева Наталья Сторожик, авария произошла в Киеве на улице О.Бальзака. Автомобиль под управлением Кульпинова наехал на бордюрный камень, перевернулся и улетел в кювет. Водитель и пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте, а другой пассажир получил травмы различной степени тяжести и находится в больнице. По словам Сторожик, сейчас проводятся экспертизы, следственный отдел возбудил дело по факту гибели в ДТП.

Вадиму Кульпинову было 36 лет. Более 10 лет он работал в газете «Бизнес», деловых еженедельниках «Контракты» и «Статус». С 2010 года возглавлял творческую группу «Аврора контент», которая занимается реализацией медиапроектов.