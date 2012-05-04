Метеорологи прогнозируют «неустойчивое» лето
16:16, 04 мая 2012Общество
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Максимальная температура летом в Украине будет 30-32 градуса.
Максимальная температура будет 30-32 градуса
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС Украины Вазира Мартазинова.
При этом, по ее словам, «все лето будет неустойчивое».
В.Мартазинова подчеркнула, что летом будут наблюдаться сильные «засушливые процессы», особенно в восточной Украине в июле-августе.
По ее словам, максимальная температура в отдельные дни будет достигать 30-32 градуса.
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