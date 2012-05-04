На майские праздники в Крыму отдохнули более 100 тысяч туристов
15:16, 04 мая 2012Общество
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Более 101 тыс туристов отдохнули в Крыму с 29 апреля по 3 мая, что на 7,4% больше, чем за такой же период 2011 года.
В Крым продолжают ехать туристы
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики, отметив, что год назад в это время в Крыму побывали 94 тыс отдыхающих.
На майские праздники отели и здравницы полуострова привлекали туристов новыми шоу-программами, фестивалями и конкурсами, экскурсионными турами.
Всего с начала года в Крыму отдохнули порядка 340 тыс туристов, что на 6,5% больше, чем в 2011 году.
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