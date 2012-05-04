Ривненский горсовет отказался проводить акцию Калашникова к 9 мая

Инициаторами отмены акции стали депутаты городского совета от Украинской народной партии, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации УНП.

В частности, планировалось, что среди мероприятий к 9 мая в городском парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко будет праздничная получасовая акция под названием «Георгиевская лента». Предусматривалось, что на протяжении 30 минут работники управления культуры горисполкома будут раздавать оранжево-черные ленты всем прохожим, чтобы они прикалывали их на грудь, сумки или автомобильные антенны.

Перечень мероприятий был обнародован перед началом сессии горсовета. Однако присутствующие на сессии представители УНП во главе с председателем городской организации партии Романом Ковалем сразу же обратились к руководителю управления культуры и туризма горисполкома Андрею Ткачуку с просьбой отменить это мероприятие, мотивируя тем, что «георгиевская» оранжево-черная лента ничего общего с победой над нацизмом не имеет, и использовалась еще при оформлении российских имперских наград. В советскую же наградную систему она вошла под названием "Гвардейской ленты" только в 1943 году. После непродолжительного диалога с политиками А.Ткачук отлучился на 5 минут, после чего вернулся в сессионный зал и заверил, что мероприятие отменено.

«Мы довольны таким шагом представителя городской власти, ведь нам удалось его убедить в том, что проведение той акции – это банальная манипуляция сознанием граждан, которые связывают оранжево-черную ленту с символами Второй мировой войны. Досадно и то, что каждого 9 мая несколько последних лет наши люди, преимущественно на Востоке Украины, лепят куда угодно георгиевские ленты, сами не ведая об их значении", – сказал журналистам заместитель председателя городской организации УНП Александр Джигирей.

По его словам, фактически все, кто приобщился бы 9 мая в Ровно к акции "Георгиевская лента", отдал бы свой голос в поддержку имперской политики Кремля на территории Украины, а не за чествование памяти ветеранов.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине стартовала международная героико-патриотическая акция «Георгиевская лента-2012», в рамках которой волонтеры раздадут 500 тыс. георгиевских лент. Акция будет длиться до 17 мая.

«Георгиевская лента» основана российскими журналистами и студенческим обществом Москвы и проходит уже седьмой год подряд.

В Украине партнером акции является ВОО "Общевойсковой союз Украины", возглавляемый регионалом О. Калашниковым