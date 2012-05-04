Погода на завтра

Завтра в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 5 мая в Украине переменная облачность. В западных, северных, Харьковской и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, в горных районах и восточных областях местами 6-11°; днем 24-29°, в западных областях, горах Крыма и местами на побережье морей 19-24°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди (днем местами небольшие), грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

В столице кратковременный дождь (днем местами небольшой), гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

4 мая температура воды в Черном море 15-21°, в районе Одессы 14°, в Азовском море 16-19°; в Днепре возле Киева 18°.