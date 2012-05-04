Янукович спросит с дипломатов за экспорт
04:29, 04 мая 2012Общество
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Президент Украины Виктор Янукович поручил министру иностранных дел Константину Грищенко и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко принять меры по повышению эффективности дипломатических учреждений.
Поручение касается защиты на внешних рынках интересов национальных товаропроизводителей и экспортеров.
Соответствующее поручение главы государства размещено на его официальном сайте.
В частности, эти меры должны предусматривать внедрение методики ежеквартального оценивания работы заграничных дипломатических учреждений по росту объемов экспорта из Украины товаров и услуг.
Срок выполнения мер - 1 июня текущего года
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