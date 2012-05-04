Луганская энергокомпания попробует перехватить у Ахметова "Крымэнерго"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Напомним, на участие в конкурсе по продаже 45% "Крымэнерго" поступили заявки всего от двух компаний.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ 14 марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций "Крымэнерго" составляет 246 млн грн. Конкурс по продаже госпакета "Крымэнерго" должен состояться завтра, 4 мая.

В целом, требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

DTEK Holdings Limited (Кипр) - управляющая компания крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

ООО «Луганское энергетическое объединение» (ранее "Луганскоблэнерго") - одна из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО "ЛЭО" - монополист по поставкам электроэнергии в Луганской области.