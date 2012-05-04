Эксперты: в 5 регионах общественность и власть объединились против коррупции

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили президент Творческого объединения «ТОРО» (оказывает помощь общественности в отстаивании своих прав и интересов) - Контактной группы в Украине Transparency International Алексей Хмара; начальник отдела антикоррупционной политики Минюста Украины Елена Смирнова; начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Винницкой ОГА Юрий Мельник и председатель общественной организации «Философия сердца» Юлия Грига.

Как отметил А.Хмара, сегодня на национальном уровне принят и действует закон “О предотвращении и противодействии коррупции”, утверждена антикоррупционная стратегия Украины и Государственная программа предотвращения и противодействия коррупции. Однако реальная работа в этом вопросе должна начаться на региональном уровне, и ее результаты в известной мере зависят от обычных украинцев.

Он отметил, что на данное время несколько областей Украины по собственной инициативе, с привлечением представителей общественности, начали работу над собственными антикоррупционными программами.

Так, в пяти регионах - г. Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях – общественность и власть объединились, чтобы подготовить эффективные программы противодействия коррупции. Причем каждая из областей имеет собственный подход и виденье этого процесса.

В частности, Винницкая область, которая первой в Украине подготовила и приняла региональную антикоррупционную программу, видит борьбу с коррупцией через максимальное участие представителей гражданского общества в процессе. В Виннице планируется привлечь активных граждан к проведению гражданской антикоррупционной экспертизы деятельности органов публичной власти. В этом им будет помогать “Лаборатория общественных экспертиз” и Интернет-ресурс “Антикоррупционный портал Винничины”, где каждый сможет найти информацию, к кому можно обратиться и кто может помочь в вопросе противодействия коррупции.

А в Киеве планируют создать единый телефонный центр - “горячую” линию, куда можно будет заявить о проблеме, получить помощь и проверить работу должностных лиц. Кроме того, киевляне хотят сделать пункты доступа к информации о деятельности КГГА в публичных местах – в школах, библиотеках и тому подобное.

На Ивано-Франковщине хотят сосредоточиться на контроле над процедурами и использованием средств в бюджетных учреждениях, и власть готова привлечь общественность к контролю над эффективностью использования бюджетных средств.

Представитель Винницкой области Ю.Мельник отметил, что местная антикоррупционная программа была разработана еще в 2010 году, но стала “живой” лишь после внесения в нее ряда пунктов от общественных организаций, которые провели ее мониторинг относительно эффективности предусмотренных мероприятий.

В свою очередь Ю.Грига сообщила, что благодаря учебе по проведению антикоррупционной экспертизы, которую провело ТО “ТОРО”, “Философия сердца” осуществила мониторинг выполнения антикоррупционного компонента Единой комплексной правоохранительной программы Винницкой области на 2010-2014 года. “Нам удалось привлечь внимание областного совета к фактическому невыполнению антикоррупционного раздела правоохранительной программы, на реализацию которой за два года не было потрачено ни одной копейки”, - отметила она. По ее словам, созданная после этого рабочая группа подготовила новую версию раздела “Противодействие коррупции”, которая была воспринята властью.

По словам Ю.Григи, имея наработанный опыт, представители общественной организации распространяют его и в других областях, в частности в Днепропетровской.

Е.Смирнова отметила, что привлечение общественности к формированию и реализации государственной антикоррупционной политики является одним из международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Инициативы активистов, отметила она, заслуживают всесторонней поддержки, поскольку это позволяет привлекать к формированию и реализации государственной антикоррупционной политики разные слои населения.

Приглашенный к участию в пресс-конференции эксперт Денис Ковриженко отметил, что успешность реализации регионами собственных антикоррупционных программ позволит распространить позитивный опыт противодействия коррупции на другие регионы, а также учесть его в государственной программе. “Но для того, чтобы этот опыт был успешным, региональные антикоррупционные программы должны предусматривать четкие индикаторы и реалистичные сроки их выполнения, ориентироваться на реальные проблемы и готовиться в тесном сотрудничестве власти и общественности”, - сказал он.

Со своей стороны МФ “Возрождение” оказывает процессу разработки антикоррупционных программ в регионах финансовую поддержку.