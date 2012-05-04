Янукович похвалил скорую помощь

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время заседания координационного штаба, созданного по его поручению для расследования взрывов 27 апреля в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович обратил внимание на качественную работу медиков в предоставлении помощи пострадавшим в результате взрывов 27 апреля. Именно благодаря своевременной помощи удалось спасти жизнь людей, отметил он.

«Это значит, что система скорой помощи, которую мы внедряем в целом в Украине, себя оправдывает в таких экстремальных условиях - она работает, можно сказать, безукоризненно. Ее только нужно быстрее развивать», - отметил В.Янукович, обращаясь к вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой.