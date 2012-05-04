Из колонии Тимошенко освобождают заключенных

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

Сегодня в колонии провели собрание осужденных, на котором освобождающиеся женщины торжественно принимали приветствия от представителей администрации и своих подруг, которые остались в тюрьме, и давали обязательство после применения условно-досрочного освобождения не нарушать закон.

Начальник колонии Иван Первушкин отметил, что возможность досрочно выйти на свободу 8 осужденных женщин получили благодаря хорошему поведению, настойчивости и трудолюбию.