Посол Израиля поблагодарил Януковича за студента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Разрешите засвидетельствовать Вам свое уважение и обратиться с искренней благодарностью в связи с Вашим обращением о задержании и привлечении к ответственности злоумышленников, совершивших нападение на студента религиозного еврейского учебного заведения Арона Гончарова», - говорится в письме, поступившем в адрес главы государства из Посольства Израиля.

Посол Израиля выразил убеждение, что немедленная реакция Президента Украины «свидетельствует о глубоком понимании проблемы ксенофобии и расовой нетерпимости и уважении к признанию базовых общечеловеческих ценностей».

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Как сообщал УНИАН, по данным еврейской общины Киева, 25-летний студент киевской иешивы был обнаружен утром 8 апреля с проломленным черепом. Трагический инцидент произошел с ним после часу ночи 8 апреля в центре Киева на Бессарабской площади. “Скорая помощь” подобрала пострадавшего в крайне тяжелом состоянии с проломленной головой лишь о 7 часов утра 8 апреля.

Позже А.Гончарова самолетом доставили в медицинский центр Тель-Авива.

В свою очередь Президент В.Янукович обязал правоохранительные органы найти нападавших и привлечь их к ответственности, заявив, что в Украине будут жестко пресекаться любые попытки разжигания нетерпимости и ненависти.

11 апреля следственным отделом Печерского райуправления ГУМВД Украины в Киеве было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователями назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Досудебное следствие продолжается.