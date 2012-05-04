Бизнесмены наладили поставки пистолетов в Украину

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, в ходе обысков у членов преступной группы изъяты 116 пистолетов.

Оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Устанавливаются каналы поступления оружия на территорию Украины и пути его реализации.