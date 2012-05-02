СМИ: спецслужбы склоняются к криминальной версии взрывов в Днепре

Следствие в расследовании серии взрывов продвинулось достаточно далеко, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Правоохранители продолжают расследование теракта в Днепропетровске. По неофициальным данным, спецслужбы склоняются к «криминальной» версии - возможно, бомбы использовали для передела сфер влияния.

«В городе идет война между местными бизнес-группировками, которые до сих пор связаны с криминалом, - объяснил источник в Днепропетровском управлении Службы безопасности Украины.

«Две недели назад, тоже в результате взрыва, погиб влиятельный бизнесмен Геннадий Аксельрод, за которым тянулся шлейф обвинений в рейдерстве. Есть все основания считать, что эти теракты никак не связаны с политикой», - сказал он.

В СМИ обсуждается, в первую очередь, политическая подоплека трагедии - взрывы прогремели на фоне громкого скандала вокруг осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко и незадолго до начала чемпионата Европы по футболу, который некоторые европейские политики призывают бойкотировать.

Официально правоохранительные органы и спецслужбы комментируют ход расследования очень сдержанно. Тем не менее, заместитель председателя СБУ Владимир Рокитский выразил уверенность, что никакой политики в случившемся нет. «Я сомневаюсь, что какая-то политическая сила может принять участие в таких действиях, потому что есть на свете Бог, который такие вещи не прощает», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.