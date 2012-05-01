Коммунисты на 1 мая во Львове обошлись без красных флагов

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 представителей местных организаций Антифашистского комитета Украины, КПУ, ПСПУ и ветеранских организаций возложили венки и цветы к Монументу воинам-освободителям на улице Стрыйской. Участники митинга развернули многометровый транспарант с надписью: «Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!».

После возложения цветов перед присутствующими выступили лидеры областной организации КПУ и ветеранских организаций, которые отмечали, что «праздник Первомая был, есть и будет праздником для простого народа, потому что для новых украинских буржуев праздник теперь ежедневно».

Участники митинга приняли обращение к украинскому народу, в котором призвали «всех трудящихся и простой народ поддержать Коммунистическую партию Украины и вместе бороться за свои права».

Присутствующие держали, не разворачивая, красные флаги, поскольку, по их словам, «работники милиции запретили разворачивать красные флаги, ссылаясь на постановление городского совета».

«Сегодня мы отпраздновали Первомай во Львове без красных флагов. Коммунисты не смогли развернуть свою символику (хотя она законна), поскольку утром, перед началом митинга, нас предупредили работники милиции об ответственности за нарушение постановления Львовского городского совета, которым предусматривается запрет во Львове красных флагов с символикой КПУ. Не хотели провоцировать конфликт и флаги не разворачивали, хотя постановление городского совета является грубым нарушением украинского законодательства. 9 мая на улицы Львова обязательно выйдем под красными стягами», - заявил в комментарии УНИАН член КПУ, председатель облорганизации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

По информации пресс-службы прокуратуры Львовской области, органы прокуратуры опротестуют запрет городского совета на использование Знамени Победы.

«Сессией Львовского городского совета 26 апреля принято постановление «О запрете использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова». Речь идет о запрете использования символики несуществующего государства – СССР, коммунистической и нацистской символики на территории города, на зданиях государственных учреждений и коммунальных предприятий города, во время проведения массовых мероприятий. Однако, принимая указанное постановление, городской совет нарушил ряд требований действующего законодательства», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Как отмечают в прокуратуре, Львовский городской совет, в частности, вышел за рамки своих полномочий, определенных ст. 26 Закона "О местном самоуправлении в Украине", а также нарушил требования ст. 19 Конституции Украины, которая обязывает органы местной власти и их должностных лиц действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

В соответствии с Законом «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в честь Победы в Киеве, других городах и населенных пунктах проводятся праздничные мероприятия с использованием Знамени Победы.

В 2011 году Львовским городским советом было принято аналогичное постановление, которое было опротестовано.