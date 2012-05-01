2 мая в Украине до +31°С

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 22-27°, в областях Прикарпатья и южной части до 31°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 4-9°, днем 18-23°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 14-20°, в районе Геническа 20°, в Днепре возле Киева 17°.