Днепропетровский митинг коммунистов собрал аж 70 человек

Организатором митинга выпустил Днепропетровский областной союз советских офицеров и общественная организация "Советский центр". Люди протестовали против принятия нового Трудового кодекса, повышения тарифов на коммунальные услуги, медицинской реформы и тому подобное, сообщает Газета.ua.

Горсовет своим решением запретил, в связи со взрывами 27 апреля, проведение массовых мероприятий. Потому участники митинга не смогли использовать звуковую аппаратуру и установить палатки и транспаранты возле пам'тника «вождю».

На площади находится 9 милиционеров. В ход акции они не вмешивались.

Акция длилась около 2 часов.

"Наши требования — возвращение советской власти. Советская власть обязательно вернется. Не может быть так, чтобы одни купались в роскоши, а другие — попрошайничали. Возвращению советской власти мешает единственное — то, что левые силы сейчас не могут объединиться в один кулак" - сказал участник митинга 82-летний Александр Зюзин.

"Давайте все объединимся, чтобы Яценюк, Тягнибок и другие фашисты видели, что мы их не боимся", - призывала участников 82-летняя пенсионерка Екатерина Дабарская.