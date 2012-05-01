Украинский первомайский покой берегут 7 тысяч правоохранителей

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, сегодня праздничные мероприятия проходят в 328 населенных пунктах государства, где запланировано проведение 478 массовых и других мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся.

Среди мероприятий запланировано проведение почти 200 митингов, 29 демонстраций, около 60 концертов и т.п.

Наиболее многолюдные мероприятия запланированы на территории Запорожской (более 40 тысяч чел.), Луганской (почти 26 тысяч чел.), Донецкой областей (более 23 тысяч чел.) и в Крыму (более 33 тысяч чел.).

Как отметили в МВД, общее количество участников массовых акций будет свыше 260 тысяч чел.

В Киеве планируется проведение 7 массовых мероприятий с участием более 31 тысяч чел. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать почти 2 тысячи работников органов внутренних дел и 550 военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.