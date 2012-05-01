Бригинец: сокращать штат КГГА начали с совершенно не тех

Это приведет к уничтожению наработанной и настроенной системы методического обеспечения работы специализированных учебных заведений г. Киева, считают в пресс-службе председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца.

Отмечается, что президиум Совета директоров начальных специализированных учебных заведений (школ эстетичного воспитания) г. Киева обратился к А.Бригинцу с просьбой не допустить сокращения Методического кабинета.

«Сейчас киевская власть постоянно говорит о сокращении. Идея сокращения чиновников сама по себе хорошая, но как мы видим под видом их сокращения, сокращают людей, которые работают на образование, культуру, сохранение памятников. Я неоднократно говорил о явной нехватке инспекторов по сохранению памятников культурного наследия. Сегодня возникла угроза закрытия Методического кабинета учебных заведений», - рассказал А.Бригинец.

Депутат сообщил, что КГГА предлагает сократить Методический кабинет якобы из-за того, что он дублирует функции соответствующего отдела ГУ культуры. Хотя сегодня в ГУ культуры в указанном отделе работают две человека: начальники отдела кадров учебных заведений и организационной работы, - и ни одного работника, который бы занимался работой культурных учебных заведений столицы. Поэтому непонятно, функции какого отдела дублирует Методический кабинет.

«Пусть А.Попов сокращает свой аппарат чиновников, которые ездят на служебных машинах за бюджетные средства, а специалистов, работающих на сохранение и развитие Киева, сокращать не надо. Поэтому я направил депутатский запрос к председателю КГГА с просьбой не сокращать Методический кабинет ГУ культуры», - отметил А.Бригинец.

Депутат рассказал, что Методический кабинет учебных заведений Главного управления культуры уже 35 лет оказывает организационную и методическую помощь специальным учебным заведениям г. Киева.

Пресс-служба напоминает, что депутаты Киевсовета на пленарном заседании утвердили общую численность работников Киевской городской государственной администрации. Предусматривается сокращение сотрудников ведомства на 10%, с 2020 до 1818 человек.