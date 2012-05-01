AI: Украинская милиция опасна для гостей Евро-2012

Об этом говорится в заявлении Amnesty International по поводу ограбления и жестокого избиения двух парней шестью милиционерами во Львове 21 апреля.

"Украинское правительство должно принять немедленные меры, чтобы остановить распространение милицейских преступлений", - сказал директор Европейского и Центральноазиатского департамента Amnesty International Джон Далхусейн.

Он считает, что в случае, если правительство не отреагирует на эти инциденты, то правоохранители будут и дальше прибегать к насилию, что подвергнет опасности фанов Евро-2012.

По его мнению, украинские правоохранительные органы нуждаются в немедленном реформированию накануне Евро-2012, а пренебрежение правами человека "недопустимо".

В Amnesty International возмущены инцидентом, который произошел 21 апреля во Львове. Игорь Сачишин и Андрей Семенюк были арестованы в результате ссоры в баре.

Как зафиксировано на видео, во время задержания 6 милиционеров обокрали ребят на $2,075 и прибегли к жестокому избиению.

В организации отмечают, что милиционеры набросились на парней, избили, применили слезоточивый газ и надели наручники. Их также неоднократно били дубинками, а затем повалили на пол.

После этого ребят отвезли в Сыховское райотделение милиции и удерживали за решеткой без медицинской помощи и доступа адвоката в течение 12 часов. Позже их выпустили и "Скорая помощь" отвезла их в ближайшую больницу, поскольку ребята не могли самостоятельно передвигаться.

Местные органы отказывались открывать уголовное дело против милиционеров, пока адвокат жертв не дал интервью одному из местных телеканалов.

25 апреля пятеро милиционеров были арестованы. Еще один лег в больницу с жалобами на травмы, якобы полученные от двух мужчин за четыре дня до этого.

"Это дело является очередным примером того, как существующая система оставляет правоохранителей безнаказанными за преступное поведение. Власть начинает что-то делать только тогда, когда вмешиваются медиа", - приводит слова Далхусейна Украинская правда.

"Страна требует новой здоровой системы для расследования милицейских преступлений", - добавил он.

В Amnesty International отметили, что зафиксировали множество подобных случаев проявления жестокости и насилия со стороны милиционеров в других городах, принимающих Евро-2012.

В организации добавили, что милиционеры часто прибегают к насилию, требуя деньги, выбивая признания, или просто из-за сексуальной ориентации или этнической принадлежности жертв.