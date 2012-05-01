На 9 мая курсанты развернут бой за Черкассы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, военные баталии развернутся рядом с Долиной роз. В воссоздании форсирования Днепра примут участие курсанты учебного центра Пограничной службы Украины. Планируется провести масштабную инсценировку форсирования Днепра

Впервые в Черкассах во время торжественного парада в школьных колоннах дети пронесут портреты фронтовиков. Это будут портреты дедов и прадедов школьников.

После парада военной техники и возложения цветов к Вечному огню начнутся народные гуляния в микрорайонах города. Для черкасчан будут работать 18 агитационных бригад, развлекающих горожан. В жилых дворах комитеты самоорганизации населения совместно с жителями домов развернут соседские столы с угощением. Чтобы окунуться в победную атмосферу 1945 года, мэрия Черкасс приглашает черкасчан приобщиться к празднованию 9 Мая, одевшись в наряды того времени.