Вокруг Киева запрещено разводить костры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр Мазурчак.

«Во избежание пожаров, работникам районных зеленых и лесных хозяйств поручено усилить патрулирование зеленых зон, в частности, парковых хозяйств, где запрещено разводить костер. К процессу контроля также будет привлечена милиция. Правонарушителей будут привлекать к административной ответственности», – сказал А.Мазурчак.

Также он отметил, что коммунальное объединение «Киевзеленстрой» совместно с лесными хозяйствами города подготовили места для отдыха киевлян и гостей столицы.

А.Мазурчак заметил, что все эти зоны отдыха в столице приведены в надлежащее состояние. "Кроме того, для более комфортного отдыха лесной охраной лесопарковых хозяйств установлена мебель типа «Грибок», накрытия от непогоды, туалеты, контейнеры для мусора, детские площадки, мангалы и тому подобное», – добавил он.

В КГГА напоминают жителям столицы, что костер можно разводить только в специально обустроенных для этого местах.