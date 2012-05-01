Севастополь купил в Норвегии два катера

Для Севастополя в Норвегии приобретены 2 пассажирских катера. Об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей Савенков в «прямом эфире» телерадиокомпании «Севастополь» («Народный канал»).

«Два пассажирских катера для Севастополя уже приобретены. В начале июня они будут в Севастополе. Катера на 400-600 мест, комфортабельные», - сказал С.Савенков. По словам вице-губернатора, сейчас решается вопрос о том, на какую линию их ставить. «Эти рабочие моменты Севастопольский морской торговый порт решит с учётом изучения мнений и потребностей людей», - отметил С.Савенков.

По информации первого заместителя главы города, данные два пассажирских катера закуплены в Норвегии, тем же (российским) инвестором, который недавно приобрел два грузопассажирских парома для Севастополя (как сообщал УНИАН, планируется, что доставленные на днях в город паромы взамен двух выслуживших свой срок паромов станут на линию «Артиллерийская бухта - Северная сторона» в мае текущего года). Как добавил он, «цены на проезд на новых катерах будут такими же, как и сегодня на старых».

Ранее С.Савенков заявлял, что «в городе будет заменён весь парк пассажирских катеров, так как тем одиннадцати катерам, которые существуют, уже более 30 лет».

Севастополь - единственный в Украине город, где осуществляются маршрутные пассажирские перевозки катерами.