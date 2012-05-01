15-летний подросток погиб от удара током на крыше вагона
На ст. Полтава-Южная в парке отстоя грузового состава электротоком высокого напряжения был смертельно травмирован 15-летний подросток, ученик одной из средних школ города Полтавы.
Об этом сообщает сайт МВД со ссылкой на УСО УМВД Украины на Южной железной дороге.
Как выяснилось, погибший был из неблагополучной семьи: его мать, согласно решению суду, лишена родительских прав, а отец находится на заработках. В тот день утром подросток, как всегда, пошел в школу. По какой причине он оказался на вагонах, а также все обстоятельства этой трагедии теперь устанавливают работники милиции.
Начальник отделения криминальной милиции по делам детей Управления МВД Украины на Южной железной дороге полковник милиции Александр Колесник сообщил, что с начала этого года это уже третий случай травмирования несовершеннолетних электрическим током на Южной железной дороге. «Если в двух первых случаях дети остались живы, то в этом случае поражение электрическим током закончилось трагедией», – сказал А.Колесник.
Специалисты железной дороги отмечают, что находиться в непосредственной близости от контактной сети, расположенной над железнодорожным полотном, очень опасно, ведь контактная сеть находится под высоким напряжением – 27, 5 тыс. вольт, а переменный ток, проходящий по ней, может поражать как с помощью приведенного напряжения, так и ударом так называемой электродуги. Вокруг проводов контактной сети находится электромагнитное поле, поэтому в сухую погоду травмирование электротоком можно получить, находясь на расстоянии 30-40 см от контактного провода, а во влажную, дождливую погоду – в радиусе до одного метра.
Поэтому, находясь на объектах железной дороги, необходимо строго придерживаться элементарных правил собственной безопасности и требовать этого от детей, подчеркивают правоохранители.