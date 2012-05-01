Трое с топором и газовым пистолетом разогнали дунайских пляжников

Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, в дежурную часть РОВД обратилась одна из отдыхающих одесситок, после чего нарядом милиции были задержаны на месте происшествия и доставлены в райотдел внутренних дел трое налетчиков 1981, 1989 и 1991 г.р. У них изъяты деревянная бита, топор и газовый пистолет неустановленного образца.

Отдыхающие одесситы получили травмы различной степени и были госпитализированы в Ренийскую горбольницу.

По факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело.