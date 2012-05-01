Трое с топором и газовым пистолетом разогнали дунайских пляжников
01:06, 01 мая 2012Общество
2221 0
Сотрудники Ренийского РОВД Одесской области задержали троих злоумышленников, вооруженных топором, газовым пистолетом и битой, которые совершили нападение на группу отдыхающих на берегу пролива Дуная
Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в области.
Как уточнили в милиции, в дежурную часть РОВД обратилась одна из отдыхающих одесситок, после чего нарядом милиции были задержаны на месте происшествия и доставлены в райотдел внутренних дел трое налетчиков 1981, 1989 и 1991 г.р. У них изъяты деревянная бита, топор и газовый пистолет неустановленного образца.
Отдыхающие одесситы получили травмы различной степени и были госпитализированы в Ренийскую горбольницу.
По факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter