Трое с топором и газовым пистолетом разогнали дунайских пляжников

01:06, 01 мая 2012
Общество
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Сотрудники Ренийского РОВД Одесской области задержали троих злоумышленников, вооруженных топором, газовым пистолетом и битой, которые совершили нападение на группу отдыхающих на берегу пролива Дуная

Об этом сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Главного управления МВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, в дежурную часть РОВД обратилась одна из отдыхающих одесситок, после чего нарядом милиции были задержаны на месте происшествия и доставлены в райотдел внутренних дел трое налетчиков 1981, 1989 и 1991 г.р. У них изъяты деревянная бита, топор и газовый пистолет неустановленного образца.

Отдыхающие одесситы получили травмы различной степени и были госпитализированы в Ренийскую горбольницу.

По факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело.

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