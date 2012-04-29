В Киеве задержали педофила: у самого - двое несовершеннолетних детей

В Киеве стражи порядка Голосеевского райуправления внутренних дел задержали 34-летнего киевлянина, который на протяжении длительного времени соблазнял маленьких девочек и принуждал их вступать с ним в половой акт неестественном путем.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г.Киеве, на данный момент обнаружено два таких эпизода, которые имели место в Соломенском и Голосеевском районах столицы. Одной девочке было 10 лет, второй – 11.

«Схема, по которой действовал преступник, всегда была одинаковой. Отслеживал детей возле школы, шел за ними, заходил вслед в подъезд, доставал нож, приставлял ребенку к шее и вынуждал подниматься на последний этаж. Все свои действия он снимал на мобильный телефон», - отметили в главке милиции.

В своих преступлениях задержанный сознался. Объяснить свои «особые желания» не смог.

Интересно, что извращенец имел хорошую работу, был женат и воспитывал двоих несовершеннолетних детей, прибавили в милиции.

Против преступника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 153 УПУ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Милиция обращается к людям с просьбой, если вам что-то об этом известно, обращайтесь в Голосеевское РУ по телефонам: (044) 525-10-87, (044) 525-04-04, (098) 350-33-33.