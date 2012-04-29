Под Киевом разнорабочий надел на голову прораба пакет и забил до смерти

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, трагедия произошла на квартире в с. Чайки, где мужчины делали ремонт. Между 30-летним разнорабочим и 33-летним прорабом возникла драка из-за долга. Разъяренный подчиненный избил прораба, надел на его голову полиэтилен и продолжил избиение. После чего ушел спать в соседнюю комнату.

Когда около двух часов ночи в квартиру вошел их коллега-рабочий, он увидел окровавленное тело своего товарища и сразу вызвал «скорую». Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины. А разнорабочий скрылся с места происшествия.

Через час работники «Беркута» задержали мужчину в лесополосе неподалеку. На нем была окровавленная одежда. Свой поступок он объяснил так: «Я убил своего прораба. Нужно было деньги платить».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Злоумышленник, который во всем сознался, находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.