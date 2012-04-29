Бандиты похитили пожилую учительницу и 5 дней продержали ее в машине

В Киеве задержаны злоумышленники, которые похитили преподавателя с целью вымогательства выкупа и удерживали ее 5 дней в автомобиле в лесополосе в Вышгородском районе.

Как сообщили УНИАН во ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, 23 апреля 2012 года в Соломенское райуправление столичной милиции с письменным заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили ее сестру, 1950 года рождения.

В тот же день следственным отделом Соломенского райуправления милиции было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 146: „Незаконное лишение свободы или похищение человека”.

24 апреля потерпевшая позвонила по телефону своей подруге и сообщила, что ее похитили и требуют за освобождение 100 тысяч долларов.

Правоохранительные органы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже 25 апреля оперативно-поисковым отделом УКР Главного управления, совместно с уголовным розыском Соломенского райуправления и бойцами ПМОН „Беркут” были задержаны все члены преступной группы, освобождена похищенная женщина и выяснены все обстоятельства этого преступления.

Оказалось, что шестидесятидвухлетнюю киевлянку, которая работала преподавателем в одном из высших учебных заведений Киева, 21 апреля злоумышленники ждали возле дома, где она проживала. Когда женщина вышла из подъезда, трое мужчин схватили ее, силой усадили в автомобиль „Форд Скорпио” и вывезли за пределы Киева.

Похищенную женщину злоумышленники в течение 5 дней удерживали в том же автомобиле, в лесополосе на территории Вышгородского района Киевской области. Потерпевшую заставляли звонить по телефону родным и просить выкуп за ее освобождение.

Работники милиции быстро вычислили похитителей. 25 апреля четверо злоумышленников были задержаны в Киеве, в это же время в Киевской области задержали пятого, который присматривал за похищенной. На следующий день стражи порядка взяли и шестого – непосредственного организатора преступления.

Продолжается следствие. За незаконное лишение свободы человека задержанным грозит наказание в виде заключения на срок от пяти до десяти лет.