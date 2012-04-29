Погода на завтра
13:59, 29 апреля 2012Общество
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30 апреля в Украине будет ясная без осадков погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
|В Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
В Киеве и области будет ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°. В г. Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
29 апреля температура воды в Черном и Азовском морях 13-16°, возле Мысового 9°.
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