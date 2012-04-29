Погода на завтра

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 13-18°, в западных и восточных областях местами 10-15°; днем 25-30°; в горных районах ночью 9-14°, днем 16-21°.

В Киеве и области будет ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 25-30°. В г. Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

29 апреля температура воды в Черном и Азовском морях 13-16°, возле Мысового 9°.