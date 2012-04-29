В Днепропетровске ожило движение транспорта

В Днепропетровске, на проспекте им. Карла Маркса, где 27 апреля произошло 4 взрыва, полностью возобновлено движение автомобильного и электротранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента транспорта и связи Днепропетровского горсовета Валентин Мовчан.

По его словам, по проспекту в обычном режиме ездят автомобили, маршрутки, трамваи и троллейбусы.

«В результате взрывов было повреждено 4 трамвайных вагона, которые доставлены в депо. На восстановление вагонов необходимо около 80 тыс грн», - отметил В.Мовчан.