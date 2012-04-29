В Днепропетровске ожило движение транспорта
12:57, 29 апреля 2012Общество
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По проспекту в обычном режиме ездят автомобили, маршрутки, трамваи и троллейбусы.
|В результате взрывов было повреждено 4 трамвайных вагона
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента транспорта и связи Днепропетровского горсовета Валентин Мовчан.
По его словам, по проспекту в обычном режиме ездят автомобили, маршрутки, трамваи и троллейбусы.
«В результате взрывов было повреждено 4 трамвайных вагона, которые доставлены в депо. На восстановление вагонов необходимо около 80 тыс грн», - отметил В.Мовчан.
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