В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших от взрывов
11:54, 29 апреля 2012Общество
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Состояние трех остается тяжелым.
Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.
По данным управления, 28 апреля вечером из областной детской клинической больницы были выписаны 4 подростка, которые настаивали на выписке. Все пострадавшие, оставившие больницы, переданы под наблюдение медиков по месту жительства.
Из 14 пострадавших, находящихся на стационарном лечении, состояние трех остается тяжелым. Сегодня в областной клинической больнице им. Мечникова проводятся консилиумы относительно их дальнейшего лечения.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей.
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