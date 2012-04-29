В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших от взрывов

В больницах Днепропетровска по состоянию на сегодняшнее утро остаются 14 пострадавших от серии взрывов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным управления, 28 апреля вечером из областной детской клинической больницы были выписаны 4 подростка, которые настаивали на выписке. Все пострадавшие, оставившие больницы, переданы под наблюдение медиков по месту жительства.

Из 14 пострадавших, находящихся на стационарном лечении, состояние трех остается тяжелым. Сегодня в областной клинической больнице им. Мечникова проводятся консилиумы относительно их дальнейшего лечения.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 чел., в том числе 10 детей.