Шведские болельщики проведут в Киеве торжественные марши

Как сообщает пресс-служба КГГА, по словам первого заместителя начальника Главного управления транспорта и связи Ивана Шпилевого, «у шведов есть такая традиция – собраться за несколько часов перед началом матча на большой площади, пообщаться, и уже вместе, колонной, двигаться на стадион. Турнир Евро-2012 не стал исключением – представители организации шведских болельщиков совместно с посольством Королевства Швеция обратились к столичной власти с просьбой способствовать в проведении маршей в дни проведения матчей при участии сборной Швеции. Таких матчей в Киеве запланировано три – 11, 15 и 19 июня. Также не исключается тот вариант, что сборная команда Швеции может также играть в четвертьфинальном и финальном матчах – 24 июня и 1 июля», – сказал И.Шпилевой.

По его словам, согласно договоренностям сторон, сбор болельщиков будет осуществляться в 14.00 на площади Леси Украинки, а марш начнется в 18.00 и пройдет по маршруту: пл. Леси Украинки – ул. Кутузова – ул. Московская – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – стадион НСК «Олимпийский» (Северные ворота).

В связи с этим будут внесены определенные изменения в движение транспорта по указанному маршруту. А именно: с 13.30 до 18.45 движение транспорта на бульваре Леси Украинки будет закрыто в обоих направлениях на участке от ул. Кутузова до ул. И.Кудри; с 17.30 до окончания прохождения марша будет закрыто движение транспорта на ул. Кутузова, ул. Московской (на участке от ул. Цитадельной до Кловского спуска), Кловского спуска (на участке от ул. Московской до ул. Мечникова), ул. Мечникова, ул. Бассейной (на участке от ул. Шелковичной до ул. Эспланадной).