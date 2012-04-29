Новый омбудсман для начала защитит пострадавших в Днепропетровске
08:41, 29 апреля 2012Общество
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отбыла в Днепропетровск с целью проверки соблюдения прав лиц, пострадавших вследствие взрывов.
Об этом сообщается на официальном сайте Уполномоченного ВР по правам человека.
Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк представил В.Лутковскую коллективу секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины.
27 апреля в Верховной Раде несмотря на протесты оппозиции В.Лутковская принесла присягу Омбудсмана и, таким образом, приступила к исполнению обязанностей.
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