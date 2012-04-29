КГГА: центр Подола без ущерба перенесет реконструкцию

Внешний вид и высотность здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4 в Киеве после реконструкции останутся без изменений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Кучук, комментируя решение Киевсовета от 26 апреля о проведении реконструкции Гостиного двора.

«Никто не собирается менять внешний вид или высотность Гостиного двора. Это отмечается в проекте реконструкции и неоднократно озвучивалось автором проекта реконструкции, архитектором и депутатом Киевсовета Андреем Миргородским. Со своей стороны городская власть внимательно будет следить за прохождением работ, чтобы не допустить незаконных действий на этом объекте», – подчеркнул М.Кучук.

Он добавил, что на объекте работает специальная техника, с помощью которой будут взяты пробы почвы. Это условие является необходимым для разработки проекта реконструкции.

Городская власть напоминает, что здание Гостиного двора находится в государственной собственности, в частности, в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Постановлением Кабинета министров от 15 августа 2011 года №1380 здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры Украинской ССР, находящегося под охраной государства.

Своим решением от 26 апреля Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка на Контрактовой площади, 4, публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» для реконструкции Гостиного двора. Этот проект вскоре рассмотрит Градостроительный совет Киева, информируют в КГГА.

27 апреля председатель Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Александр Бригинец заявил, что ПАО «Укрреставрация» начало реконструкцию здания Гостиного двора под торгово-офисный центр с гостевой автостоянкой. По его словам, на территории Гостиного двора находится буровая техника.