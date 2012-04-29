В Луганске 9 мая развернут 15-километровую георгиевскую ленту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета со ссылкой на заявление заместителя городского головы Александра Ткаченко, ко Дню Победы в рамках благотворительного проекта «От чистого сердца!» ветераны получат сертификаты на предоставление широкого спектра услуг.

«К этому мероприятию присоединилось более 200 предпринимателей, которые подписали порядка 2500 сертификатов на предоставление широкого спектра услуг для луганских ветеранов. Важно, что значительная часть подарочных сертификатов позволит пройти ветеранам различные медико-диагностические обследования, а также поправить здоровье. Также есть предприниматели, которые предоставят услуги по ремонту одежды, обуви, стирке, химчистке, окажут парикмахерские услуги, подарят комплекты постельного белья и многое другое», - сказал А.Ткаченко.

Также 9 Мая состоится традиционный общегородской митинг, посвященный 67-й годовщине Великой Победы, праздничный концерт, фейерверк и ряд других мероприятий, в частности, ветеранов будут угощать кулешом.